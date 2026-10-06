Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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06.10.2026 14:52:57
Debt in the spotlight as Paramount closes $111bn deal for Warner Bros
Heavy cuts expected as boss David Ellison seeks to deliver $6bn of cost savings at combined group to be known as SkydanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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