Decade Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Decade Resources präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Decade Resources -0,070 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at