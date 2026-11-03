Decai Decoration A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Decai Decoration A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Decai Decoration A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 810,0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Decai Decoration A einen Umsatz von 704,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at