Decarbonization Plus Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Decarbonization Plus Acquisition A hat am 07.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Decarbonization Plus Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at