Decarbonization Plus Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Decarbonization Plus Acquisition A ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Decarbonization Plus Acquisition A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Decarbonization Plus Acquisition A im vergangenen Quartal 3,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Decarbonization Plus Acquisition A 6,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at