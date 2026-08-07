Decarbonization Plus Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Decarbonization Plus Acquisition A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Decarbonization Plus Acquisition A im vergangenen Quartal -0,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 103,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Decarbonization Plus Acquisition A 7,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at