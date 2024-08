Decarbonization Plus Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Decarbonization Plus Acquisition A hat am 06.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Decarbonization Plus Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,1 Millionen USD im Vergleich zu 4,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

