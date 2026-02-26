Decarbonization Plus Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Decarbonization Plus Acquisition A gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,61 Prozent auf 3,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,510 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 21,75 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at