Decarbonization Plus Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Decarbonization Plus Acquisition A präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Decarbonization Plus Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Decarbonization Plus Acquisition A 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 73,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at