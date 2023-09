Decarbonizing Refining: TotalEnergies Launches a Call for Tenders for the Supply of 500,000 tons per year of Green Hydrogen

Download the Press Release (PDF)Paris, September 14, 2023 – As part of the drive to decarbonize its European refineries, TotalEnergies is launching a call for tenders for the supply of 500,000 tons per year of green hydrogen. The use of green hydrogen should avoid the emission of around five million tons of CO2 each year from the Company's European refineries by 2030. Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A. Zum vollständigen Artikel