Deccan Bearings: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Deccan Bearings hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,71 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at