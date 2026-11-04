Deccan Bearings stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deccan Bearings lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at