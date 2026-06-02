Deccan Bearings vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Deccan Bearings hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -0,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at