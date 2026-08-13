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13.08.2026 06:31:29
Deccan Cements gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Deccan Cements hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,24 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 10,96 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,68 Prozent auf 2,19 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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