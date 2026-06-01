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01.06.2026 06:31:29
Deccan Cements veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Deccan Cements hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,37 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deccan Cements ein EPS von 5,68 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deccan Cements im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,14 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 20,40 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deccan Cements 5,37 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,36 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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