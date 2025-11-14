Deccan Gold Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Deccan Gold Mines hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Deccan Gold Mines ein Ergebnis je Aktie von -4,330 INR vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,05 Prozent zurück. Hier wurden 30,6 Millionen INR gegenüber 36,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at