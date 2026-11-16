Deccan Gold Mines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Deccan Gold Mines hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Deccan Gold Mines ein Ergebnis je Aktie von -1,000 INR vermeldet.

Deccan Gold Mines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at