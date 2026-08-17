Deccan Health Care mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Deccan Health Care hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 INR. Im Vorjahresviertel hatte Deccan Health Care 0,100 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Deccan Health Care 220,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 221,4 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at