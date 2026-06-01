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01.06.2026 06:31:29
Deccan Health Care präsentierte Quartalsergebnisse
Deccan Health Care präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 207,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,01 INR. Im Vorjahr hatte Deccan Health Care 0,540 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Deccan Health Care in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 819,05 Millionen INR im Vergleich zu 750,58 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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