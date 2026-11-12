Deccan Polypacks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Deccan Polypacks hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deccan Polypacks -0,120 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at