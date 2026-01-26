|
Deccan Polypacks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Deccan Polypacks lud am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 INR je Aktie erzielt worden.
