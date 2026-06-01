Deccan Polypacks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deccan Polypacks hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Deccan Polypacks ein EPS von 4,41 INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,690 INR. Im Vorjahr waren 4,28 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at