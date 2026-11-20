Decibel Cannabis Company hat am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Decibel Cannabis Company 35,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at