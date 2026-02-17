|
Decillion Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Decillion Finance lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,70 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Decillion Finance -0,850 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden -2,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Decillion Finance -3,1 Millionen INR umgesetzt.
