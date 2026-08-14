Decillion Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Decillion Finance veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,22 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Decillion Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,3 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at