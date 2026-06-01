Decillion Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Decillion Finance hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Decillion Finance 0,560 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 114,04 Prozent auf -0,4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,100 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Decillion Finance 0,190 INR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 2,69 Millionen INR, gegenüber 3,90 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 31,03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at