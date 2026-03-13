|
Decisive Dividend: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Decisive Dividend hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 42,8 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,6 Millionen CAD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 CAD. Im Vorjahr hatte Decisive Dividend 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Decisive Dividend in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 152,21 Millionen CAD im Vergleich zu 127,85 Millionen CAD im Vorjahr.
