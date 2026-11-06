Decisive Dividend verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Decisive Dividend hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Decisive Dividend 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at