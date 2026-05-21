Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|
21.05.2026 22:29:12
Deckers Outdoor Corp Announces Drop In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Deckers Outdoor Corp (DECK) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $135.57 million, or $0.96 per share. This compares with $151.41 million, or $1.00 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 108723.5% to $1.11 billion from $1.02 million last year.
Deckers Outdoor Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $135.57 Mln. vs. $151.41 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $1.00 last year. -Revenue: $1.11 Bln vs. $1.02 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!