WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

29.01.2026 22:15:07

Deckers Outdoor Corp Bottom Line Advances In Q3

(RTTNews) - Deckers Outdoor Corp (DECK) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $481.14 million, or $3.33 per share. This compares with $456.73 million, or $3.00 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.1% to $1.95 billion from $1.82 billion last year.

Deckers Outdoor Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $481.14 Mln. vs. $456.73 Mln. last year. -EPS: $3.33 vs. $3.00 last year. -Revenue: $1.95 Bln vs. $1.82 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.80 To $ 6.85 Full year revenue guidance: $ 5.400 B To $ 5.425 B

