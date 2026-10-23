Deckers Outdoor Aktie

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WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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23.10.2026 14:01:55

Deckers Outdoor Posts Mixed Q2 Results, Joins BayCom, Five Point Holdings And Other Big Stocks Moving Lower In Friday’s Pre-Market Session

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Deckers Outdoor Corp. 72,22 -4,95% Deckers Outdoor Corp.
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