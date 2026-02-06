Decollte stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Decollte hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 55,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 50,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Decollte 1,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at