Decollte stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Decollte stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,99 JPY gegenüber 28,27 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Decollte 1,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at