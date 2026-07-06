Perpetual LtdShs Aktie
WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9
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06.07.2026 05:00:21
Deconstructed watch: IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet Le Petit Prince
The watchmaker has taken Kurt Klaus’s revolutionary 1980s reinvention of the perpetual calendar mechanism a step furtherWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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