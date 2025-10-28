Decora veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Decora hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 PLN. Im Vorjahresviertel waren 2,07 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 114,48 Prozent auf 328,3 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at