Decora veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Decora hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,82 PLN. Im letzten Jahr hatte Decora einen Gewinn von 1,38 PLN je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 160,0 Millionen PLN – ein Plus von 14,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Decora 140,2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,61 PLN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,68 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Decora mit einem Umsatz von insgesamt 658,71 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 588,01 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 12,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at