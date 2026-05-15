Decora veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Decora hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,06 PLN. Im Vorjahresviertel waren 1,91 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,4 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 170,4 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at