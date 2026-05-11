Decoy Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Decoy Therapeutics hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -185,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at