Decoy Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Decoy Therapeutics hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Decoy Therapeutics ein EPS von -81,000 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at