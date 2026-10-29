Dedicare AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dedicare AB hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,00 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dedicare AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 511,7 Millionen SEK im Vergleich zu 389,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at