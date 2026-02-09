Dedicare AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dedicare AB lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,99 Prozent auf 361,8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 389,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,46 SEK. Im Vorjahr waren 4,92 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,45 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 14,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at