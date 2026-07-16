Dedicare AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dedicare AB lud am 14.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Dedicare AB 0,950 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dedicare AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 387,0 Millionen SEK im Vergleich zu 351,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at