07.11.2025 06:31:29
DEE Development Engineers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DEE Development Engineers hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,62 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,70 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
