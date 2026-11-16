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16.11.2026 06:31:29
DEE Development Engineers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
DEE Development Engineers hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 3,14 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEE Development Engineers 2,57 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 2,93 Milliarden INR gegenüber 2,70 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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