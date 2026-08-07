DEE Development Engineers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DEE Development Engineers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,33 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,94 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at