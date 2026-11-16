Deep Down: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Deep Down hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at