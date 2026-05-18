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18.05.2026 06:31:29
Deep Down präsentierte Quartalsergebnisse
Deep Down hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Deep Down im vergangenen Quartal 8,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deep Down 5,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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