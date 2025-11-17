Deep Down: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Deep Down ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Deep Down die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at