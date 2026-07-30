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30.07.2026 06:31:29
Deep Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Deep Industries äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,34 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,19 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,79 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,99 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,30 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2,79 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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