Deep Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Deep Industries hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,63 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,81 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Deep Industries 2,22 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at